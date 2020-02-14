Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь лондонский персонал

14.02.2020, 10:11, Разное

После того как в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отходят от королевских обязанностей, они решили, что будут жить на две страны — в Канаде и Великобритании. Однако сегодня стало известно, что пара уволила весь свой лондонский персонал в составе 15 человек. Оказывается, сокращение штата произошло еще месяц назад, когда Меган и Гарри приняли решение, что больше не будут использовать свои королевские титулы. Тогда же они заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченных из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Меган и ГарриПо словам инсайдеров, персонал воспринял новость об увольнении нормально, поскольку королевская семья сразу же предложила им другую работу. Среди людей, с которыми Меган и Гарри расстались, оказались их личный секретарь Фиона Макилвэм, а также глава по связям с общественностью Сара Латэм и ее помощница Марни Гаффни.

Напомним, о своем решении отречься от королевской власти, положенной им как наследникам, Меган и Гарри объявили 8 января. Принц Гарри, шестой в очереди на титул британского монарха, решил отказаться от трона. Сейчас супруги живут жизнью обычных людей: ходят за покупками, гуляют, готовят и воспитывают сына Арчи. По слухам, на лето они подыскивают дом в Лос-Анджелесе, чтобы провести там свой семейный отпуск.

А 9 марта Меган и Гарри в последний раз выйдут в свет в качестве действующих членов королевской семьи — вместе с другими Виндзорами они отметят в Вестминстерском аббатстве День британского содружества.



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Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь лондонский персонал

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