Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод и хочет вернуться домой в Канаду

14.02.2020, 10:11, Разное

В Соединенном Королевстве снова неспокойно. Только Елизавета II пережила скандал с «Мегзитом», как тут разразился новый. Старший внук королевы, сын принцессы Анны 42-летний Питер Филлипс расстался с женой Отем после 12 лет брака. На развод подала супруга Питера, объявив, что она несчастна в браке и хочет переехать в Канаду. У пары подрастают двое детей — 9-летняя Саванна и 7-летняя Айла.

У Питера Филлипса и Отем две дочкиПо данным Daily Mail, Отем хочет избавиться от связей с королевской семьей и долго бы обдумывала эту возможность, если бы не решительность герцогини Сассекской. Друзья Питера говорят, что он ничего подобного не ожидал, не видел никаких проблем в отношениях и сейчас в шоке от происходящего. Впрочем, инсайдеры утверждают, что Отем и раньше сетовала на конфликты и проблемы в семье, но ее муж был глух к ее жалобам и не уделял внимания супруге. Теперь Отем намерена переехать в Канаду, где она родилась. У ее дочек двойное гражданство, и их она также планирует воспитывать в Америке.

Королева Елизавета II, Отем и Питер ФиллипсНапомним, старший внук Ее Величества Питер Филлипс — 15-й в списке на престолонаследие. Недавно он стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, в которой он предстал в английском публичном имении Лонглит и позировал со стаканом молока в дворцовом интерьере, что, разумеется, породило бурную дискуссию в обществе. По данным The Sun, он мог получить большой гонорар за эту съемку — несколько десятков тысяч долларов, то есть он использовал свой статус для того, чтобы продавать молоко в Китае. Принцесса Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности, лишив его любых официальных титулов, однако он сам стремится быть в центре внимания.

Со своей супругой Отем он познакомился в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Тогда Отем не знала, что перед ней член королевской семьи. Провстречавшись несколько лет, влюбленные пошли к алтарю. А после оказались в центре скандала, продав фото со своей свадьбы глянцу за 500 тысяч фунтов стерлингов.