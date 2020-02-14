На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

14.02.2020, 10:06, Новости дня

Бывший старший прокурор Северной Осетии Игорь Чельдиев дает показания по поводу страшной находки, сделанной оперативниками на принадлежащей ему даче. На участке в селе Кобань, по данным ТАСС, они обнаружили закопанное тело его гражданской жены Ирины Боженко с проломленным черепом.

Женщина пропала еще 4 января. По утверждению Чельдиева, который и обратился в полицию, 44-летняя Ирина ушла из дома, прихватив в собой российский и заграничный паспорта, после чего не выходила на связь. Спустя месяц с небольшим следователи, как сообщает "Коммерсант", обратили внимание на земляную насыпь у забора на даче экс-прокурора, а когда стали докапываться, Чельдиев признался, что сам закопал возлюбленную. О мотиве поступка ничего не сообщается.

С его слов следовало, что Ирина упала с лестницы, ударилась головой и скончалась на месте. Эксперты обнаружили черепно-мозговую травму, но по их данным, она была нанесена стоящей рядом с камином кочергой.

Было возбуждено дело об убийстве, Чельдиева, который покинул свой пост в 2019 году и критиковал вышестоящих коллег, взяли под стражу.



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