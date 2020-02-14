«Давно хотела под ноль». Мозговая показала свою новую прическу

14.02.2020, 10:06, Новости дня

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Instagram опубликовала фото со стрижкой под ноль.

«Давно хотела под ноль. Пришло время это сделать. Ощущения очень интересны. Нет, не жалею. Да, мне нравится», – написала она.

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Давно хотіла під нуль. Прийшов час це зробити. Відчуття дуже цікаві. Ні, не шкодую. Так, мені подобається.

Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena) 13 Фев 2020 в 10:58 PST

За два дня до этого она публиковала свое фото в том же ракурсе, которое сопроводила гифкой порхающих бабочек.

«У кого-то в животе, а у меня в голове», – отметила продюсер.

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У когось в животі, а у мене в голові)) *

Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena) 11 Фев 2020 в 5:36 PST

46-летняя Мозговая – дочь украинского композитора Николая Мозгового. Она замужем за украинским певцом David Akselrod (Владимиром Ткаченко). Бывший муж Мозговой – певец Александр Пономарев.