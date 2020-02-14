Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

14.02.2020, 10:06, Новости дня

Знатоки особенностей программного обеспечения Microsoft нашли лазейку, позволяющую неофициально получать предназначенные для корпоративных клиентов обновления Windows 7, расширенная поддержка которой прекращена 14 января. Компании вынуждены платить по 25 долларов в год за каждый компьютер с "семёркой", чтобы он продолжал получать обновления безопасности, причём каждый последующий год тариф вырастает вдвое.

Как пишет Softpedia со ссылкой на DeskModder.de, любой пользователь в настоящий момент может "притвориться" оплатившим обновления корпоративным клиентом, установив (на свой страх и риск, разумеется) самопальный апдейт BypassESU.

Следом нужно поставить тестовое обновление Windows KB4528069 — оно проверит, удовлетворяет ли система требованиям Microsoft для получения патчей безопасности. Затем BypassESU необходимо удалить, после чего можно устанавливать обновление служебного стека KB4537829, открывающее путь к установке февральского апдейта KB4537820.

Путь неофициальный, так что Microsoft может закрыть её в любой момент. А может и оставить как есть — ведь работает же до сих пор путь с бесплатным переносом лицензии Windows 7 на Windows 10 через скачиваемое из Центра загрузок Microsoft средство создания установочного носителя Windows 10.

Ранее Microsoft пришлось выпустить один всеобщий апдейт Windows 7 уже после окончания сроков поддержки — чтобы исправить добавленную предыдущим обновлением ошибку в работе интерфейса. Тем не менее, в компании настоятельно советуют всем пользователям Windows 7 переходить на "десятку", а ещё лучше — купить новый компьютер (в идеале, конечно же — произведённый самой Microsoft).

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