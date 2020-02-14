СКР запросил у Канады данные об эсэсовце, устроившем геноцид в Ейске

14.02.2020, 10:06, Новости дня

Следственный комитет РФ запросил у Канады материалы судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, являвшегося переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством Курта Кристмана.

Материалы затребованы в рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, заявил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тогда в газовых камерах были убиты 214 детей. После освобождения от немецкой оккупации их тела были обнаружены в районе Широчанского хутора.

По данным следствия, убийство совершили члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха.

В 1940-х и 1960-х годах некоторые члены этой зондеркоманды были задержаны и осуждены. Однако Гельмуту Оберлендеру удалось скрыться и избежать наказания. Позже он эмигрировал в Канаду.

В 1995 году правительство Канады, узнав о том, что Оберлендер скрыл информацию о службе в зондеркоманде, инициировало судебное разбирательство. Процесс длился 5 лет, но в итоге суд признал вину Оберлендера недоказанной.

В 2008 году против него было организовано новое разбирательство, и он все же был лишен гражданства Канады. Однако в 2009 году апелляционная инстанция отменила это решение, и гражданство Оберлендеру вернули. Тем не менее, в декабре 2019 года Верховный суд Канады, учтя все факты, принял окончательное решение все-таки лишить бывшего члена зондеркоманды СС канадского гражданства, напоминает "Интерфакс".

"СК РФ устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды", — подчеркнула Светлана Петренко, напомнив, что преступления против человечности не имеют срока давности.



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