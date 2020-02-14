Ветераны Второй мировой войны из США посетят Россию в День Победы

14.02.2020, 10:05, Новости дня

Россию в мае посетят 12 участников Второй мировой войны из США, решившие отметить годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве, сообщил президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.

«Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве», – сказал президент НПО, которая организует поездки ветеранов на места их бывших сражений и к мемориальным комплексам.

По его словам, самому младшему ветерану, который планирует приехать в Россию, сейчас 96 лет, самому старшему – 103 года, передает РИА «Новости».

Как отметил Дэвис, ветеранов из США в РФ ждет достаточно насыщенная программа. Предполагается, что четыре дня они проведут в Санкт-Петербурге, три дня – в Волгограде, и пять – в Москве. В каждом городе они будут встречаться с российскими ветеранами. Кроме того, гости из США посетят несколько школ, «чтобы провести беседу об их личном военном опыте, о понесенных потерях и важности сохранения памяти».

Дэвис отметил, что «если бы не герои Советской Армии, союзники на западном фронте не нанесли бы поражение немцам». Историю нельзя переписывать, нужно рассказывать правду и передавать ее будущим поколениям, подчеркнул он.

В январе президент Владимир Путин  напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.  



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