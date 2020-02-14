Сафронов рекомендовал артистам не рассчитывать на пенсию и заранее откладывать на будущее

14.02.2020, 10:04, Разное

Российский художник Никас Сафронов посоветовал певцам и актерам откладывать деньги на старость для выживания. Он считает, что пенсии без звания может не хватить, а карьера артиста слишком нестабильна, поскольку однажды можно стать невостребованным.
О размере своей пенсии Никас Сафронов ничего не знает. Он отметил, что, как академику, ему должны платить не менее 40-50 тысяч рублей, но пособие ему никогда не давали, но он и не расстраивается по этому поводу. По словам художника, получает он совсем другие деньги, но их хватает, чтобы оплачивать счета детей, сестры и родственников.

Кроме того, Никас Сафронов назвал профессию рабочих людей более стабильной, если ее сравнивать с деятельностью певца или актера. Телезвезды в один миг могут лишиться всех предложений, и тогда их заработки уменьшатся. В этом случае им может помочь свой бизнес или наличие званий, например, заслуженного артиста.



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Сафронов рекомендовал артистам не рассчитывать на пенсию и заранее откладывать на будущее

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