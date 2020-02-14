В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra применили технологию Nonacell

14.02.2020, 10:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung 11 февраля презентовал новую линейку смартфонов, среди которых оказался и Galaxy S20 Ultra. В камере данного устройства разработчики применили технологию Nonacell, позволяющую делать снимки лучшего качества.

Samsung Galaxy S20 Ultra оснащён 108-мегапиксельной камерой с датчиком ISMPELL Bright HM1, который в свою очередь имеет технологию Nonacell. Кроме этого в смартфоне используется Smart-ISO, что позволяет камере «захватить» нужное для съёмки количество света. Добиться более качественных кадров Galaxy S20 Ultra помогает гироскопическая стабилизация, а автоматической фокусировки – суперфазное детектирование.

При помощи встроенного IP камера напрямую может преобразовывать пиксели. При этом 3-кратный зум 108-мегапиксельного сенсора позволяет без потерь делать качественные снимки. Samsung Galaxy S20 Ultra снимает видео с разрешением 8K и создаёт 12-мегапиксельные экспонированные изображения при отсутствии освещения.