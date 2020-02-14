Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

14.02.2020, 9:58, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, которым включил премьер-министра Михаила Мишустина в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом президент исключил из состава комиссии бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Путин подписал указ о назначении Мишустина, занимавшего пост главы Федеральной налоговой службы, премьер-министром.