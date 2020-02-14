«Пора тебе сгореть». Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за ситуации в Идлибе

14.02.2020, 9:57, Новости дня

Российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкому отделению агентства Sputnik заявил, что ему стали поступать угрозы после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Там в последние недели участились столкновения турецких военных и сирийской правительственной армии, которые действуют при поддержке России.

Дипломат процитировал некоторые из посланий, которые он получал: «Попрощайся с жизнью», «Никто не будет тебя оплакивать», «Пора тебе сгореть».

По его словам, похожая ситуация сложилась в 2015—2016 годах, когда на фоне наступления Асада в Алеппо турецкие военные сбили российский истребитель, а РФ в ответ приостановила чартерное авиасообщение с Турцией.

Как отмечает «Новая газета», предшественника Ерхова на посту посла в Турции Андрея Карлова убил полицейский в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Стреляя в посла, он выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в Алеппо.



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