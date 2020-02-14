Генерала ФСБ обвинили в превышении должностных полномочий. Вместо погранзастав в Крыму он построил дома для пограничников

14.02.2020, 9:57, Новости дня

Бывшего первого замначальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ, генерал-майора Юрия Сулина обвинили в превышении должностных полномочий. Как сообщает «Коммерсант», по его распоряжению 657 млн руб., выделенных на строительство погранзастав в Крыму, потратили на жилье пограничникам.

По данным издания, 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления СКР продлил домашний арест генерал-майору Сулину на пять месяцев, до окончания основных следственных действий.

По версии следствия, Сулин в период с декабря 2015 по декабрь 2018 года, являясь должностным лицом, направил 657 млн 989 тыс. рублей, выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» на строительство погранзастав в Крыму, на обеспечение жильем пограничников. Для них были построены жилые комплексы в Севастополе, Армянске и Джанкое. Причем, как установило следствие, ранее на жилье для пограничников уже выделялись средства, которые были похищены фигурантами другого расследования.

 

Для погашения ущерба у генерала конфисковали внедорожник Lexus.



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