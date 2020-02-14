В Камбодже на берег сошли пассажиры лайнера Westerdam, который не пускали к себе власти пяти стран

14.02.2020, 9:54, Новости дня

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти пяти стран, а 13 февраля приняли в Камбодже, вышли на берег в порту Сиануквиль. Об этом сообщает издание Khmer Times.

После того, как судно 13 февраля пришвартовалось в порту, власти Камбоджи заявили, что по крайней мере 20 пассажиров могут быть заражены новым коронавирусом. Их анализы сразу же были направлены в Пномпень для исследования.

Сегодня стало известно, что коронавируса у них не обнаружили.

Премьер-министр Хун Сен Камбоджи поручил правительству принять все меры для обеспечения возвращения всех пассажиров и членов экипажа в свои страны, пишет издание. Чиновник лично встречал пассажиров лайнера на берегу.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.