КС не принял жалобу на обязывающие водителя уступать дорогу пешеходам ПДД

14.02.2020, 9:51, Новости дня

Конституционный суд (КС) отказал россиянину Дмитрию Анцупову в принятии жалобы на положение правил дорожного движения (ПДД), обязывающее водителей уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, следует из материалов суда.

В отказном определении КС указывается, что заявитель усомнился в конституционности п. 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода, передает РИА «Новости».

Причиной обращения стал административный штраф за нарушение этих требований, который Анцупову не удалось оспорить в судах общей юрисдикции.

По мнению заявителя, оспариваемое положение не позволяет однозначно определить условия, при которых водитель обязан уступить дорогу пешеходу, тем самым допуская произвольное привлечение водителя к административной ответственности. Это, по его мнению, противоречит Конституции.

Констатировав, что ПДД направлены на охрану жизни и здоровья граждан, КС указал, что оспариваемый пункт «не предполагает произвольного применения».

«Будучи направленным на обеспечение безопасности жизни и здоровья пешеходов, как наиболее уязвимых участников дорожного движения, оспариваемое положение не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте», – заключил суд, отказав заявителю в принятии жалобы к рассмотрению.

Ранее министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов.

Кроме того, председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение штрафов не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а только спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом.

Не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде просили и в Госдуме.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменятся наказания за нарушение ПДД.



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КС не принял жалобу на обязывающие водителя уступать дорогу пешеходам ПДД

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