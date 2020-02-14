Московская биржа открылась ростом

14.02.2020, 9:44, Новости дня
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром вырос на 0,25% – до 3117,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 1543,62 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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14.02.2020, 9:44, Новости дня
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром вырос на 0,25% – до 3117,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 1543,62 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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