Московская биржа открылась ростом

14.02.2020, 9:44, Новости дня

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром вырос на 0,25% – до 3117,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 1543,62 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



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Московская биржа открылась ростом

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