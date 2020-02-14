Московская биржа открылась ростом

14.02.2020, 9:44, Новости дня

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром вырос на 0,25% – до 3117,66 пункта, индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 1543,62 пункта.

Следует из данных Московской биржи.