Наука: Резистентность к инсулину увеличивает вероятность деменции

14.02.2020, 9:25, Разное

Зачем вести здоровый образ жизни и следить за питанием? Ожирение приводит к нарушениям метаболизма, таким, как инсулинорезистентность.

Учёные из Тель-Авивского университета исследовали этот сбой обмена веществ и выяснили, что инсулинорезистентность, помимо прочего ущерба организму, ухудшает память и работу исполнительных функций. Тех самых, которые останавливают человека на диете в его желании скушать тортик. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Резистентность к инсулину это состояние, при котором клетки ненормально реагируют на инсулин. Из-за устойчивости к гормону клетки, которые «любят глюкозу», то есть жировая, мышечная ткань и клетки печени, не получают её. В результате, организм требует более высокие уровни инсулина, чтобы глюкоза поступала в клетки. Без достаточного количества инсулина, избыток глюкозы накапливается в крови, что приводит к нарушениям метаболизма, предшествующие диабету, собственно диабету и другим расстройствам.

Ученые следили за группой из почти 500 пациентов с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями на протяжении более двух десятилетий. Для начала нейрофизиологи выяснили, если ли у добровольцев инсулинорезистентность при помощи метода гомеостатической модели оценки (homeostasis model assessment) HOMA, использующий данные о скорости роста уровней глюкозы в крови и уровня инсулина. Когнитивные функции оценивались с помощью компьютерных тестов, которые проверяли память, исполнительные функции, визуальную работу с пространством и внимание. Эксперимент повторили через 15 лет после начала исследования, а затем снова через пять лет после этого.

Исследование показало, что у пациентов, оказавшихся в верхней четверти индекса HOMA был повышен риск появления деменции и быстрее снижались когнитивных функций по сравнению с теми, кто «остался» в трёх других четвертях индекса HOMA. Важно, что корректировки установленных сердечно-сосудистых факторов риска и потенциально мешающих факторов не изменяли эту взаимосвязь.

«Это захватывающие результаты, поскольку они могут помочь выявить группу лиц с повышенным риском развития когнитивных нарушений и деменции в пожилом возрасте, — говорит профессор Танне. — Мы знаем, что резистентность к инсулину можно предотвратить и лечить с помощью изменения образа жизни и некоторыми инсулин-сенсибилизирующими препаратами. Физические упражнения, сбалансированное здоровое питание, и контроль над своим весом помогут предотвратить резистентность к инсулину и, как следствие, защитит сознание в старости».

Таким образом, данные исследования могут продвинуть вперёд нашу борьбу с отдельными сегментами старческого слабоумия. Учёные планируют продолжить наблюдение и исследовать, как влияют на когнитивные функции диета или лекарственные средства, уменьшающие резистентность к инсулину. Группа Танне в настоящее время изучает сосудистые и несосудистые механизмы, посредством которых резистентность к инсулину может влиять на умственные способности.