Наука: Понимание других приходит в четырёхлетнем возрасте

14.02.2020, 9:35, Разное

В возрасте четырёх лет мы вдруг начинаем осознавать, что другие люди могут думать по-другому и что их представления о мире могут сильно отличаться от наших собственных.

Более того, мы даже можем сделать то, на что были неспособны в трёхлетнем возрасте – представить себя в «чужой шкуре». Исследователи из Института когнитивных наук и наук о мозге Общества Макса Планка в Лейпциге смогли определить, что же отвечает за эту функцию, и опубликовали статью в Nature Communications. Оказывается, всё дело в определённом количестве волокон в мозге, которое формируется к определённому возрасту.

Есть такая смысловая задачка для детей. Маша положила шоколад на кухонный стол, затем убежала на улицу играть. Когда она ушла, её мама убрала шоколад в буфет, чтобы он не растаял на ярко освещённой солнцем столешнице. Где Маша будет искать шоколад, когда придёт? Трёхлетние дети сильно удивятся, почему Маша не заглянула в буфет, поскольку они не отличают собственное знание о том, где шоколад от знания Маши. Только в возрасте 4 лет ребёнок догадается и правильно скажет, что Маша не знает про буфет и будет искать на столе.

Благодаря накоплению критической массы волокон (зелёный) в возрасте четырёх лет люди начинают интерпретировать и понимать поведение других людей

Нечто подобное можно пронаблюдать, если вы покажете трёхлетнему ребёнку коробку конфет, в которой вместо них лежат карандаши. И когда вы спросите его, что же ожидает увидеть в коробке другой ребёнок, он без тени сомнений ответит «карандаши», хотя другие-то дети о её содержании даже не догадываются. И только год спустя, находясь в возрасте четырёх лет, ребёнок поймёт, что наверняка его сверстники надеются на конфеты.

Эта в прямом смысле слова находка развивающегося мозга в промежутке от трёх до четырёх лет имеет большую роль. Она как раз демонстрирует тот момент, когда мы начинаем отличать свои мысли, сравнивать их с мыслями и убеждениями других людей, понимать, что их точка зрения иногда может в корне отличаться от нашей. До этого возраста же все наши суждения зависят от того, что мы видим и знаем о мире. То есть, иными словами, найден момент, когда начинает формироваться наша собственная «теория сознания».

Зреющие между тремя и четырьмя годами волокна в структурах мозга, называемых дугообразными пучками, устанавливают связь между двумя важными областями мозга: задней части височной доли, которая «помогает» взрослым думать о других людях и их помыслах, и лобной доли, которая участвует в абстрактном мышлении. Только после того, когда эти зоны мозга объединятся друг с другом с помощью дугообразных волокон, дети начнут понимать, что могут думать другие люди.

Интересно, что вновь сформированные связи в мозге, которые отвечают за эту способность, совершенно не зависят от других когнитивных способностей вроде интеллекта, языкознания или управления импульсивностью.

Созревание волокон дугообразных пучков (зелёный) в возрасте от трёх до четырёх лет устанавливается связь между задней частью височной доли (коричневый) и небольшой областью лобной доли (красный).

«Массивный дугообразный пучок может стать причиной того, почему иногда люди особенно хорошо понимают, что движет другими, и способны построить точный прогноз своих действий. Кстати, обезьяны тоже, кажется, понимают своих сородичей и людей, но гораздо хуже. Это может быть результатом слабых контактов в описанной нами зоне», — поясняет ведущий автор исследования Шарлотта Гросс Вейсманн (Charlotte Grosse Wiesmann).