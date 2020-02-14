Пассажиры Westerdam высадились в порту Камбоджи

14.02.2020, 9:31, Новости дня

Пассажиры лайнера Westerdam высадились на берег в порту Камбоджи. Неделю лайнер дрейфовал от одной азиатской страны к другой. Власти отказывались принимать корабль, опасались коронавируса. Накануне судно получило разрешение пришвартоваться в камбоджийском порту.

Две недели в пути, пять отказов в швартовке и долгожданная свобода. Пассажиры лайнера Westerdam спускаются на землю. С цветами в руках их встречает сам премьер-министр Камбоджи.

Внимание общественности Westerdam привлек неделю назад из-за подозрений о наличии на его борту зараженных коронавирусом. Усугубили ситуацию новости о заболевших на другом круизном лайнере – Diamond Princess. Несмотря на заявления компании, что больных на судне нет, принять Westerdam отказались Япония, Филиппины, Гуам, Таиланд и Тайвань. Дрейфовать пришлось почти как лодке с беженцами.

Скучать пассажирам не приходилось, развлечений в плавучем городе со всеми удобствами предостаточно. Среди них — концертный зал, казино, фитнес-центр со спа-клубом и баскетбольная площадка. Но даже в самых комфортных условиях может стать не по себе, если покинуть корабль никак нельзя.

"На корабле было очень хорошо. Это была золотая клетка", — говорит пассажир.

Вышел лайнер из Гонконга 1 февраля. Круиз был запланирован на две недели. И по мере приближения предполагаемого окончания путешествия, у пассажиров и экипажа появились опасения, что вскоре могут закончиться топливо и продовольствие. Тогда лайнер внезапно согласилась принять Камбоджа, но только после проверки. Анализы всех пассажиров, у которых находили хоть малейшие признаки заболевания, отправляли вертолетом в лаборатории. Но опасения не подтвердились.

Министерство здравоохранения Камбоджи объявило, что 20 образцов, взятых на борту Westerdam, были подтверждены лабораторией Пастера в Пномпене как отрицательные на коронавирус. На борту судна никогда не было никаких подозрительных случаев заболевания коронавирусом.

Отправятся домой не все. Чартерные рейсы из Камбоджи, как ожидается, будут вылетать в течение нескольких дней.

Власти Камбоджи дали разрешение Westerdam начать высадку гостей утром 14 февраля 2020 года в Сиануквиле. Детали рейсов будут сообщаться гостям по мере их согласования. Ожидается, что полная высадка займет несколько дней, учитывая расписание чартерных рейсов. В течение этого времени гости будут оставаться на борту, им будут оказаны все необходимые услуги.

И пока одни пассажиры ожидают информации о том, когда же они смогут отправиться домой, другие благодарят власти Камбоджи и рассаживаются по автобусам, которые отвезут их в аэропорт.



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Пассажиры Westerdam высадились в порту Камбоджи

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