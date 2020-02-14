Nvidia представила две новые бюджетные видеокарты для ноутбуков

14.02.2020, 9:31, Разное

Компания Nvidia представила сразу две бюджетные видеокарты, предназначенные исключительно для ноутбуков. Они получили название GeForce MX 350 и MX 330, а также поддержку фирменной технологии Optimus.
Nvidia GeForce MX 330 открывает новую линейку недорогих видеокарт. Она построена на чипе GP108 и имеет 384 ядра CUDA. Базовая частота видеоядра составляет 1531 МГц. Эти характеристики позволили новинке превзойти результаты версии MX 250 на 16%. Ещё более поражающие результаты в плане производительности демонстрирует модель MX 350. Она показывает двукратное увеличение скорости обработки данных и мощности. За это ответственен графический процессор GP107 и 640 ядер CUDA. Благодаря поддержке Nvidia Optimus есть возможность установить идеальный баланс между временем автономной работы и производительностью.

Точная дата выхода Nvidia GeForce MX 330 и 350 на цифровые рынки пока остаётся не известной. Также не комментируется приблизительная цена бюджетных видеокарт. Известно, что размеры позволяют устанавливать их даже в ультрабуки.



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Nvidia представила две новые бюджетные видеокарты для ноутбуков

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