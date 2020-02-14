Михаил Куницын подарил Ангелине Вовк цветы при входе в ЗАГС

14.02.2020, 9:31, Разное

На официальной странице Ангелины Вовк в социальной сети Instagram появился ролик, где Михаил Куницын дарит телеведущей цветы при входе в ЗАГС. Стали известны детали интригующей видеозаписи.
Ангелина Вовк и Михаил Куницын являются хорошими друзьями в течение многих лет. Телеведущая много раз высказывалась касательно положительных качеств ведущего и о том, что рассматривает возможность свадьбы с ним в далекой перспективе. Недавно в Сети появилась запись с участием двух звезд. Куницын дарит Вовк цветы на входе в ЗАГС, далее они проходят внутрь и общаются на тему праздника — дня всех влюбленных.

Несмотря на то, что сами звезды пока не намерены комментировать данную ситуацию, источники в лице знакомых Куницына и Вовк утверждают, что данная интрига будет раскрыта в обозримом будущем. По их словам звезды ждут выгодного предложения от крупных каналов, чтобы рассказать о своих планах в рамках ток-шоу.



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Михаил Куницын подарил Ангелине Вовк цветы при входе в ЗАГС

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