США сомневаются в китайских данных о коронавирусе

14.02.2020, 9:31, Новости дня

США "не очень доверяют поступающей из Китая информации" о количестве случаев заболевания коронавирусом, сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Чиновник также заявил, что Китай "продолжает отвергать американские предложения о помощи".

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет более 63,8 тысячи. Число погибших от коронавируса в стране достигло 1380.

Исследователи скептически отнеслись к официальным данным. В статье, опубликованной в прошлом месяце в медицинском журнале Lancet, говорилось, что по состоянию на 25 января в Китае уже было более 75 тысяч случаев заболевания.

Директор Национального экономического совета США Ларри Кадлоу также сообщил в четверг, что, по-видимому, Китай не проявляет особой прозрачности в отношении вспышки вируса, сообщило агентство Reuters.