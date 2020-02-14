В РФ зарегистрировали тест-систему для выявления РНК коронавируса

14.02.2020, 9:31, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил о получении регистрационного удостоверения на разработанную институтом «Вектор» тест-систему для выявления РНК коронавируса.

«11 февраля получено регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там же отмечается, что новых случаев заболеваний коронавирусом в РФ не зарегистрировано.

Всего в 66 субъектах РФ развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7 тыс. 615 мест, где размещено 548 граждан Китая. В резерве есть еще 212 учреждений на 11 тыс. 784 места.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» – один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области. В качестве миссии Центра провозглашено «научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам». В институте проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В РФ зарегистрировали тест-систему для выявления РНК коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Автоновости: Запуск серийного производства «Аурусов» отложен

25.12 / «Медуза»: На экс-замминистра связи Алексея Солдатова завели уголовное дело

14.02 / В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq

05.02 / Новосибирск и Пермь станут пилотными городами по внедрению «умных» перекрестков

24.01 / Полицейским и росгвардейцам установили надбавку за охрану общественного порядка

07.01 / Сироты, крепостные, холопы

10.01 / Трамп поставил под сомнение желание Ирака избавиться от американских войск

27.01 / В Кремле заявили об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным

10.02 / В России откроются магазины JYSK — датского конкурента IKEA

24.01 / Известно, различает ли мозг удовольствие от эротики, денег и сладкого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика