В РФ зарегистрировали тест-систему для выявления РНК коронавируса

14.02.2020, 9:31, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил о получении регистрационного удостоверения на разработанную институтом «Вектор» тест-систему для выявления РНК коронавируса.

«11 февраля получено регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там же отмечается, что новых случаев заболеваний коронавирусом в РФ не зарегистрировано.

Всего в 66 субъектах РФ развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7 тыс. 615 мест, где размещено 548 граждан Китая. В резерве есть еще 212 учреждений на 11 тыс. 784 места.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» – один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области. В качестве миссии Центра провозглашено «научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам». В институте проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.