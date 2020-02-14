СМИ: поставки планшетов для всероссийской переписи оказались под угрозой

14.02.2020, 9:31, Новости дня

Всероссийской переписи населения, стартующей 1 октября 2020 года, может не хватить планшетов. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённый источник, поставки необходимых для производства гаджетов комплектующих из Китая задерживаются. Связано это с продлением карантина из-за эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубэй.

Изначально планировалось, что для переписи населения понадобится 360 тысяч планшетов. Поступать в регионы они должны были начать уже весной, а к августу планировалось обеспечить кураторов и переписчиков гаджетами для обучения работе с устройствами.

Комплектующие уже частично закупили, но для производства необходимых объемов этого недостаточно. В РФ производственных мощностей для изготовления такого объема необходимых деталей, в частности – печатных плат, не хватит. В компании «Аквариус», которая является поставщиком планшетов для Росстата, рассказали, что они очень заинтересованы в возобновлении поставок из Китая. В компании «Байтэрг», которая стала вторым поставщиком планшетов, на запрос о нехватке комплектующих изданию не ответили. «Минпромторг» подчеркнул, что все устройства будут поставлены в срок и перепись населения будет проходить в запланированное время.

В крайнем случае, при самом неблагоприятном развитии ситуации планшетами обеспечат только Центральный регион. Как считает источник «Коммерсант», так как перепись будет дублироваться на бумаге, угрозы переноса ее из-за нехватки планшетов нет.

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Вести.Hi-tech



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СМИ: поставки планшетов для всероссийской переписи оказались под угрозой

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