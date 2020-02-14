Volkswagen рассекретил новый кроссовер Volkswagen Taigun

14.02.2020, 9:30, Новости дня

Премьера концептуальной модели Volkswagen Taigun состоялась около двух недель назад, однако уже появились некоторые подробности о серийной версии кроссовера.

В частности, производитель намерен начать выпуск автомобиля данной модели уже к лету нынешнего года. Однако уже к осени первые экземпляры кроссовера Taigun поступят в свободную продажу. Данный автомобиль выполнен на архитектуре MQB A0 IN. Известно, что продажи паркетника начнутся исключительно на индийском рынке. Автомобиль по внешнему виду напоминает модель Volkswagen T-Cross. Разработчики применят схожую решетку радиатора, светодиодную оптику, а также задние фонари.

Также сообщается, что под капотом установлен 1-литровый турбированный мотор на 115 л.с. В продаже появится и более производительная версия с 1,5-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности. Приобрести кроссовер можно с роботизированной трансмиссией или «механикой». В любой комплектации предусмотрен передний привод.



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Volkswagen рассекретил новый кроссовер Volkswagen Taigun

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