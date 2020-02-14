Стало известно об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

14.02.2020, 9:26, Новости дня

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.

«С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем у нас не возникало. Но чтобы разместить ракету внутри фюзеляжа, требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Есть и определенные сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолет. Это дело новое, до этого внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы», – передает РИА «Новости» ответ Обносова на соответствующий вопрос.

Он добавил также, что КТРВ разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов для ударных беспилотников разработки «Кронштадта» и «Сухого».

«В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно», – сказал Обносов.

Он добавил, что разработка изделий такого типа – от 50 до 100 килограммов – весьма актуальна.

«Прорабатываем несколько тем. Например, тесно работаем с компанией «Кронштадт» по их аппаратам и с ОКБ «Сухого» по тяжелому ударному беспилотнику», – отметил гендиректор КТРВ.

Напомним, в октябре источник в ОПК сообщил, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в ходе испытаний на военном полигоне в Ахтубинске в 2020 году впервые применит оружие.



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Стало известно об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

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