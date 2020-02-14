Автора Telegram-канала задержали по обвинению в вымогательстве 800 тысяч рублей у замглавы Королева

14.02.2020, 9:24, Новости дня

Автора Telegram-канала «Канал Демона» Дмитрия Свиридова задержали по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы подмосковного Королева Ильи Конышева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка подмосковной полиции.

По словам собеседника агентства, Свиридова задержали с поличным при получении взятки. Следствие утверждает, что он требовал деньги за отказ от публикации якобы имеющегося у него компромата на главу города Александра Ходырева.

В отношении Свиридова возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство», в зависимости от тяжести преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до 15 лет). Он находится под домашним арестом.

На «Канал Демона» подписаны 999 человек. В канале много постов с критикой подмосковных властей. «Поведение чиновников Подмосковья — ужасное. Потеряли связь с реальностью, и примеров хамства и борзоты много в сети», — пишет автор.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Автора Telegram-канала задержали по обвинению в вымогательстве 800 тысяч рублей у замглавы Королева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / «Оленьи рога». Вышел финальный трейлер фильма, продюсируемого Гильермо дель Торо. Видео

27.12 / Названы сроки первых полетов самолетов Ил-114 и Ил-96-300

27.12 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

21.01 / Потери российской экономики в 2019 году из-за кибермошенников составили около 2,5 трлн рублей, что сопоставимо со всеми расходами на оборону

02.02 / Зеленский озвучил предложенную Ираном компенсацию за авиакатастрофу

25.01 / «Анаконда» получит «перезагрузку»

12.12 / Продажи премиальных автомобилей в ноябре выросли на 6 процентов

31.12 / Газовые контракты, дешевые кредиты для бизнеса и перезагрузка власти: Гончарук подвел итоги работы Кабмина

26.12 / В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

10.01 / Google попросили изменить политику предустановки приложений на смартфоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика