Автора Telegram-канала задержали по обвинению в вымогательстве 800 тысяч рублей у замглавы Королева

14.02.2020, 9:24, Новости дня

Автора Telegram-канала «Канал Демона» Дмитрия Свиридова задержали по подозрению в вымогательстве 800 тысяч рублей у заместителя главы подмосковного Королева Ильи Конышева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка подмосковной полиции.

По словам собеседника агентства, Свиридова задержали с поличным при получении взятки. Следствие утверждает, что он требовал деньги за отказ от публикации якобы имеющегося у него компромата на главу города Александра Ходырева.

В отношении Свиридова возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство», в зависимости от тяжести преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до 15 лет). Он находится под домашним арестом.

На «Канал Демона» подписаны 999 человек. В канале много постов с критикой подмосковных властей. «Поведение чиновников Подмосковья — ужасное. Потеряли связь с реальностью, и примеров хамства и борзоты много в сети», — пишет автор.