«На стенах — врачи»: Елена Малышева рассказала о расписанной на тему коронавируса церкви в Ухане

14.02.2020, 9:21, Разное

Елена Малышева обнародовала фото церкви в Ухане, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса. Художник изобразил на стенах врачей, назвав свою работу «Святые Белые Одежды».

Малышева считает, что живописец с пониманием отнесся к ситуации, ведь именно медики первыми сталкиваются со смертельной угрозой при любой эпидемии. В своей работе художник выразил уважение врачам Китая, которые сейчас делают большую и опасную работу.



«Мы -первые после Бога», — написала Малышева о своих коллегах. Ведущая «Жить здорово» отметила, что роспись на стенах церкви, где изображены люди в белых костюмах и с медицинскими масками на лице, называется Saints Were White — «Святые Белые Одежды».