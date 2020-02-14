Лариса Рубальская о пенсии: «Я ни в чём не нуждаюсь»

14.02.2020, 9:21, Разное

Отечественная поэтесса и автор текстов песен Лариса Рубальская в одном из недавних интервью пояснила о своей пенсии. Она отметила, что ни в чём не нуждается и в отличие от многих коллег на государство жаловаться не будет.
74-летняя Лариса Рубальская говорит, что ежемесячный размер её пенсии составляет 32 тысячи рублей. При этом поэтесса продолжает активно работать, занята в телесъёмках, получает неплохие гонорары, а потому совокупный доход позволяет ей жить хорошо и не испытывать особой нужды.

Напомним, ранее тему пенсионных выплат обсудили многие другие отечественные знаменитости. Так, актриса Светлана Светличная точный размер пенсии не назвала, но поблагодарила столичную мэрию за надбавку за звание, заметив, что всем довольна и на власти не жалуется, так как понимает непростую экономическую ситуацию.



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Лариса Рубальская о пенсии: «Я ни в чём не нуждаюсь»

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