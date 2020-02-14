В России прогнозируют экстремально низкое давление

14.02.2020, 9:21, Разное

В западных регионах России, как заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни ожидается сильный атлантический циклон, а в понедельник он накроет и Москву. Синоптики предупреждают о падении атмосферного давления в этот период до экстремально низкого значения.
По словам Вильфанда, циклон, развивающийся над Атлантикой, имеет субтропическое давление. Подобное явление считается редким даже для тропиков. Атмосферный фронт принесет в Россию аномально низкое давление с отметкой соответствующей порядка 935 гектопаскалей (до 701,3 мм ртутного столба). Синоптики ожидают показатель даже ниже 930 гектопаскалей. Глава Гидрометцентра считает это фантастическим явлением, непривычным для РФ.

На следующей неделе в центральных регионах страны ожидается аномально теплая как для данного периода температура. 18 февраля столбик термометра может побить рекорд, установленный 71 год назад, когда наблюдалось плюс 4,4 градуса. Аномально высокие температурные показатели прогнозируют в Орле, Курске, Твери и ряде других городов России.



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В России прогнозируют экстремально низкое давление

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