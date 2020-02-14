Китай призвал объединить усилия для победы над коронавирусом

14.02.2020, 9:19, Новости дня

Пекин принимает решительные и эффективные меры по борьбе с коронавирусом, но для окончательной победы необходимы совместные усилия мирового сообщества, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Вирус не знает границ, мировое сообщество должно работать вместе для его устранения», – приводит его слова RT.

«В этой борьбе за охрану здоровья людей самыми важными являются трансграничное взаимопонимание, взаимное доверие и взаимная поддержка», – добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.



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Китай призвал объединить усилия для победы над коронавирусом

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