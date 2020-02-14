Обновленная Honda Jazz предъявила характеристики для Европы

14.02.2020, 9:04, Новости дня

Пользователям стали доступны подробности об обновленной модели Honda Jazz, которая поступит на рынок Европы.

В частности, модель появится у местных дилеров уже к лету 2020 года, однако пока японский бренд умалчивает сведения о стоимости автомобиля. Приобрести кроссовер Honda Jazz станет возможным с двумя электрическими агрегатами, а также с 1,5-литровым бензиновым мотором на 100 л.с. мощности. Разгон до сотни составит около 9,4 секунд, а предельная скорость движения составит 174 л.с.

Также указано, что в гибридном режиме удастся добиться максимальной экономичности. Предложенные системы делают автомобиль максимально автономным с возможностью езды на электрической тяге. Остальные подробности объявят ближе к старту продаж обновленного Honda Jazz.



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Обновленная Honda Jazz предъявила характеристики для Европы

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