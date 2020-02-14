Новый внедорожник Kia Mohave получит новую версию в России

14.02.2020, 9:14, Новости дня

Южнокорейская компания Kia сертифицировала на российском рынке обновленный внедорожник Mohave.

Об этом свидетельствует соответствующая запись в базе Росстандарта. Вместе с тем автомобиль получил главным отличием от предшественника – шестиместный салон. В свою очередь, такая модификация выпущена с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров. Напомним, внедорожник Mohave в актуальном исполнении рассекретили летом прошлого года.

Данная модель имеет цифровую приборную панель с размером 12,3 дюйма. Также здесь предусмотрели улучшенные системы безопасности, включая предотвращение столкновений и ряд других опций. Что касается технических характеристик, то никаких точных данных об изменениях пока не предложено.



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Новый внедорожник Kia Mohave получит новую версию в России

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