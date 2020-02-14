Генпрокурор США Барр заявил о «невозможности» выполнять свою работу из-за твитов президента Трампа

14.02.2020, 9:12, Новости дня

Генеральный прокурор Уильям Барр выступил с публичной критикой в адрес президента Дональда Трампа, заявив, что твиты президента о прокурорах Министерства юстиции и о делах, которые они ведут, «делают невозможным выполнение моей работы».

Барр заявил об этом через несколько дней после того, как Минюст отменил решение собственных прокуроров, которые рекомендовали приговорить Роджера Стоуна, давнего друга Трампа, к тюремному сроку от 7 до 9 лет. В итоге в суд были направлены новые рекомендации, в которых говорилось о необходимости смягчить наказание для Стоуна.

Генпрокурор заявил, что твиты президента создали для Минюста репутационную проблему, которая ставит под вопрос независимость ведомства. При этом он опроверг утверждения о том, что получил распоряжение от Трампа, уточнив, что президентские твиты не повлияли на принятие Минюстом решения в отношении рекомендаций по приговору Стоуну.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с критикой в адрес федеральных прокуроров после того, как они рекомендовали приговорить его давнего друга Роджера Стоуна к лишению свободы сроком от 7 до 9 лет за нарушения, связанные с выборами 2016 года.

«Это ужасная и очень нечестная ситуация, – написал он в твиттере. – Настоящие преступления совершались с другой стороны, а с ними ничего не делается. Нельзя допустить извращения правосудия!»

Как сообщает Голос Америки, Стоун занимался политическими махинациями в интересах кандидатов от Республиканской партии еще с 1960-х годов. В ноябре его признали виновным по всем семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний Конгрессу о его попытках получить информацию из похищенной хакерами электронной переписки демократов с целью опорочить соперницу Трампа Хиллари Клинтон, а также в запугивании свидетеля по этому делу.

Первоначально 67-летнего Стоуна рекомендовалось приговорить к 7-9 годам лишения свободы, что соответствовало бы серьезности его преступлений.