Из-за угроз усилена защита посольства РФ в Турции

14.02.2020, 9:05, Новости дня

Турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности российского посольства в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в Сирии, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

«Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», – сказала она, передает ТАСС.

Касимова уточнила, что некоторые угрожают со словами: «Посол, не выходи на улицы Анкары». «Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться», – добавила пресс-атташе.

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском. После этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику.

Напомним также, что в декабре 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре. В ноябре 2018 года расследование убийства посла было завершено.  



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Из-за угроз усилена защита посольства РФ в Турции

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