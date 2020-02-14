Мария Захарова призналась Тине Канделаки, что она не уважает Ксению Собчак

14.02.2020, 9:04, Разное

Мария Захарова заявила о своем неуважении к российской телеведущей Ксении Собчак. По этой причине официальный представитель МИД РФ отказывается посещать ее авторскую передачу «Док-Ток».

На радио «Комсомольская правда», гостьей которого стала Мария Захарова, речь зашла о приглашении ее на новое шоу Собчак. Дипломат ответила Тине Канделаки, бравшей интервью, что она посещает только интересных и умных личностей, к которым относится с уважением. С теми же людьми, которых она не уважает, Мария Захарова старается не встречаться. Кроме того, представителю МИД РФ не особо понравилось шоу «Док-Ток», поскольку досмотреть до конца один из эпизодов ей так и не удалось.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что на «Первом канале» состоится запуск ее нового проекта, не имеющего аналогов на российском телевидении. Но после премьеры представители канала RTVI, заявили, что шоу светской львицы копирует их передачу, начавшую выходить в эфир в сентябре прошлого года.