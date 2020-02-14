Стартовая партия смартфонов Xiaomi Mi 10 распродана за считанные часы

14.02.2020, 9:04, Разное

Вчера, 13 февраля, технологический гигант Xiaomi в Китае официально презентовал линейку смартфонов Mi 10. По окончании мероприятия начался реальный приём заказов на новое устройство, и стартовая партия была распродана за считанные часы.

За несколько дней до премьеры на площадках JD.com и Tmall уже «подогревали» интерес к грядущему флагману Xiaomi Mi 10, но тогда от «теоретических» покупателей не требовали ни предоплату, ни депозит за заказ, а лишь пытались оценить востребованность новинки. В итоге более 3,6 млн пользователей заявили о желании приобрести готовящийся к выходу смартфон. После презентации реальный приём заказов начался уже в магазинах и на официальном интернет-портале компании Xiaomi, а покупателям нужно было внести депозит в размере 15 долларов. Буквально через несколько часов вся стартовая партия была распродана, и на сайтах появилась запись, что товара пока нет в наличии.

Количество смартфонов Xiaomi Mi 10, вошедших в первую партию, производитель так и не озвучил. Уже сегодня, 14 февраля, новинка появится в розничной продаже, но также в ограниченном количестве, а с 18 февраля для приобретения станет доступным и второе презентованное устройство — Mi 10 Pro.