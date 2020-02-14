День святого Валентина: Главные советы и приметы на 14 февраля

14.02.2020, 9:04, Разное

Сегодня во всем мире отмечается День святого Валентина. Данный праздник в РФ появился относительно недавно, так как изначально он был католическим, но позднее его традиции перекочевали во все страны. Он давно лишился христианского подтекста, преобразившись в день любви. Журналисты издания OANews составили перечень главных традиций на 14 февраля.

Существует масса гипотез, связанных с появлением Дня святого Валентина. По одной из них, праздник появился в XVII веке во Франции. Изначально он назывался луперкалиями, символизирующими наступление периода плодородия. Позднее оказалось, что по современному календарю данная дата попадает на 15 февраля, ввиду чего ее перестали связывать с днем всех влюбленных. В древности проблема деторождения стояла очень остро. Более 2 тысяч лет назад Рим был на грани вымирания из-за того, что на свет появлялись мертвые младенцы. Для обретения желанной способности к репродукции мужчины и женщины часто придавались мистическим обрядам. Луперкалия проводилась на месте, где, согласно поверьям, волчица выкормила основателей Рима Ромула и Рема. После жертвоприношения животных из их шкур делали плети. Молодые люди брали их в руки и бежали по городу, ударяя всех женщин, попавшихся под руку. В конце торжества женщины раздевались догола, что символизировало готовность к продолжению рода.

Согласно другой теории, в которой уже упоминается сам святой Валентин, он был простым полевым доктором, в ночное время освящавшим брак мужчин и женщин. По приказу Клавдия II, все представители сильного пола должны были служить в армии, ввиду чего супружество было под запретом. Когда о деятельности Валентина стало известно, его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. Перед кончиной он познакомился с дочерью тюремщика Юлией, которой послал любовное письмо. Девушка прочла его уже после того, как Валентин был казнен. После этого христиане возвели его до ранга святых мучеников, хотя в самих священных писаниях о нем нигде не упоминается.



Православные христиане 14 февраля отмечают немного иной праздник – День почтения святого Трифона. Он также считается покровителем любви, но только в семье и между супругами. Согласно поверьям, свадьба, сыгранная в этот день, принесет молодоженам счастье на всю жизнь и крепкую семью. Гуляния на 14 февраля также связаны с тем, что в скором времени начнется Великий пост, ввиду чего множество продуктов придется исключить из рациона до самой Пасхи.

На 14 февраля приходится еще несколько праздников, среди которых Международный день дарения книг. Его проведение является инициативой жительницы США Эмми Бродмур. В свое время она основала самый крупный американский портал для обмена детскими книгами. Сейчас данный праздник отмечается во всем мире. Книгоманы не только обмениваются любимыми произведениями, но и дают советы по поводу той или иной работы.



Сегодня отмечается и День компьютерщика В 1846 году именно 14 февраля был представлен первый полностью рабочий компьютер ENIAC. Тогда он представлял собой огромное помещение, в котором были установлены механические и электронные вычислительные приборы. По словам специалистов, современные технологии позволяют умести несколько сотен тысяч таких устройств в гаджет размером со спичечный коробок.

В народе существует огромное количество примет на 14 февраля, и далеко не все из них связаны с Днем влюбленных. Звездное небо в вечернее время в этот день может говорить о позднем приходе весной. Если же погода порадует снегом, то в апреле и мае часто будут идти дожди. С древности молодые девушки пытались разглядеть в небе или среди деревьев пары птиц. Синицы говорили о том, что их суженный будет молодым и хорошим. Вороны символизировали строгого и зрелого мужчину. Если же девушка видела пару сорок, то она должна была встретить болтливого парня.

На 14 февраля имеется и масса запретов. Так, не рекомендуется выносить мусор из дома, так как вместе с ним можно лишиться и счастья. Если замужняя жительница бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.



Сейчас День святого Валентина ассоциируется с подарками и признаниями в любви. Дети и взрослые делают друг другу приятные сюрпризы, тайно передают валентинки или просто заявляют о своих чувствах. Принято считать, что признание, сделанное в День святого Валентина, является самым искренним, а отношения, которые начнутся 14 февраля, продлятся очень долго и определенно завершатся созданием крепкой и дружной семьи.