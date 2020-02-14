Браузер Chrome позаимствует лучшую функцию смартфона Pixel 4

14.02.2020, 9:02, Новости дня

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В браузер Chrome встроят поддержку «живых субтитров» (Live Caption), одну из самых полезных функций смартфонов Pixel 3 и 4. Эта система позволит автоматически преобразовывать речь в текст и сопровождать им любое видео. Отсылки к SODA (инструменту для локальной обработки речи) были обнаружены в изменениях кода на Chromium Gerrit.

Поддержка Live Caption в браузере несет много преимуществ, особенно для глухих и слабослышащих людей — они смогут понять, о чем контент, даже если субтитры для него не предусмотрены. Новая функция пригодится и обычным пользователям, которые смотрят ролики в шумной обстановке. Кроме того, всю обработку данных SODA выполняет локально, прямо на устройстве.

Пока поддержка Live Caption ограничена Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Вскоре она станет доступна на новинках Samsung, включая Galaxy S20 и Galaxy Z Flip, а позднее, возможно, и прямо в браузере Google.

Live Caption — относительно новая функция даже для смартфонов с Android 10. Пока «живые субтитры» умеют работать только с английским языком. С музыкой или голосовыми звонками они несовместимы.

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Вести.Hi-tech



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Браузер Chrome позаимствует лучшую функцию смартфона Pixel 4

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