Fitch предупредило о снижении продаж автомобилей в мире из-за коронавируса

14.02.2020, 9:02, Новости дня

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Вспышка коронавируса может привести к снижению производства и продаж автомобилей на всех рынках, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Китай, где растет эпидемия коронавируса, — лидер мирового автопрома, и соперничает с США за первое место на авторынке. В Китае создали производства автомобилей все крупные мировые автогиганты. Помимо автомобилей в стране есть крупные производства комплектующих и для автозаводов в других странах.

Сейчас в Китае вводятся транспортные ограничения и приостанавливаются производства в разных отраслях, чтобы приостановить распространение вируса. Это приведет к падению продаж новых автомобилей в Китае и нарушениям поставок в мировом производстве автомобилей.

Большинство автопроизводителей в Китае стремятся возобновить производство через несколько дней, но сбои, связанные с работой или цепочками поставок, будут продолжаться до конца февраля или начала марта. На регион Хубэй, где началась эпидемия, производится 8,8 процентов автомобилей в стране.

Немецкие автопроизводители и поставщики наиболее подвержены риску в Европе из-за коронавируса. Daimler и BMW продают 30 процентов всех своих автомобилей в Китае, а VW — около 40 процентов. На долю Китая приходится 10-15 процентов общих продаж крупных европейских поставщиков, но их доля в доходах, полученных в Китае, выше, поскольку эти операции обычно более прибыльны.

Это добавит проблем автомобильному сектору в 2020 году, считают в Fitch Ratings. По оценке аналитиков, воздействие вируса, вероятно, будет ограниченным, если вспышка эпидемии кратковременна, и ее влияние будет ощущаться только в течение следующих нескольких месяцев. Тогда продажи и производство быстро восстановятся.

На  Китай приходится 30 процентов мировых продаж. "Мы ожидаем, что продажи начнут восстанавливаться с апреля и ускорятся во второй половине 2020 года", — прогнозирует Fitch Ratings.



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Fitch предупредило о снижении продаж автомобилей в мире из-за коронавируса

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