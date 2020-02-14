Под Тюменью загорелся автобус с детьми

14.02.2020, 9:02, Новости дня

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В Тюменской области на трассе загорелся автобус с детьми. В салоне находились двое взрослых и 18 несовершеннолетних пассажиров. Никто из них не пострадал, передает телеканал "Россия 24".

По информации регионального МЧС, водитель вовремя заметил задымление в двигателе, остановился и вывел пассажиров. Через минуту огонь охватил салон автобуса. Пожар тушили своими силами. Ликвидировать возгорание помогали и проезжавшие мимо водители. К приезду спасателей открытого огня уже не было. Детей с места происшествия забрал другой автобус.



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Под Тюменью загорелся автобус с детьми

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