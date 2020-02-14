Путин распорядился увековечить память Лужкова

14.02.2020, 8:02, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова.

Правительству Москвы рекомендовано присвоить Московскому городскому университету управления имя Лужкова. На доме, где он жил, будет установлена мемориальная доска. В документе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти экс-мэра, сообщает "Интерфакс".

Ранее Путин сказал, что Лужков был не только крепким хозяйственником, но и очень ярким человеком и политиком общероссийского масштаба.

83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике, где ему провели операцию на сердце, после которой начались осложнения. Юрий Михайлович руководил столицей более 18 лет – с 1992 по 2010 год. Лужков был похоронен на Новодевичьем кладбище.



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Путин распорядился увековечить память Лужкова

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