В Китае за сутки заразились коронавирусом более 5 тысяч человек

14.02.2020, 8:59, Новости дня

За четверг, 13 февраля, в Китае стало известно о 5090 новых случаях коронавирусной инфекции. Погиб 121 человек (большинство — в провинции Хубэй). Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на сообщение властей.

Число подтвержденных случаев заражения достигло 63851. 1081 человека выписали из больниц.

Как ранее сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, рост данных о заболевших связан с изменением методики диагностики заболевания. Теперь диагноз начали ставить по результатам компьютерной томографии, не дожидаясь других исследований.

По данным ВОЗ на 13 февраля, всего были заражены 46 997 человек (из них в материковом Китае — 46550). За пределами Китая зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека.