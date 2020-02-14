В Китае за сутки заразились коронавирусом более 5 тысяч человек

14.02.2020, 8:59, Новости дня

За четверг, 13 февраля, в Китае стало известно о 5090 новых случаях коронавирусной инфекции. Погиб 121 человек (большинство — в провинции Хубэй). Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на сообщение властей.

Число подтвержденных случаев заражения достигло 63851. 1081 человека выписали из больниц.

Как ранее сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР, рост данных о заболевших связан с изменением методики диагностики заболевания. Теперь диагноз начали ставить по результатам компьютерной томографии, не дожидаясь других исследований.

По данным ВОЗ на 13 февраля, всего были заражены 46 997 человек (из них в материковом Китае — 46550). За пределами Китая зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Китае за сутки заразились коронавирусом более 5 тысяч человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / На Украине запретили русскоязычную рекламу

17.01 / Певец Шура и Водонаева поспорили о материнском капитале

06.12 / Эксперты превратили ядерные отходы в керамические материалы

10.02 / 300 праворульных Chevrolet Corvette продали за 60 часов в Японии

31.12 / Захарова поделилась кулинарными предпочтениями

04.02 / Нефть и вирус: прогноз на февраль

11.02 / Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

03.02 / Президент МАУ: Запись радиообмена – доказательство того, что не было предупреждений о рисках для полетов в Тегеране

08.01 / Зеленскому пришлось прервать отдых в Омане

29.01 / «Наше терпение на исходе». Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика