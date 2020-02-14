Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

14.02.2020, 8:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства рекомендовал присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления.

В тексте указа говорится, что с учетом «значительного вклада» Лужкова в «российской государственности и развитие г. Москвы» президент рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, и присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Также Путин поручил провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-году жизни. Президент Путин посетил церемонию прощания с Лужковым. Экс-мэра похоронили на Новодевичьем кладбище.