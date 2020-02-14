Инвалидам III группы разрешили парковаться бесплатно

14.02.2020, 8:58, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила пользования местами бесплатной парковки инвалидами III группы, имеющими ограничение способности самостоятельного передвижения.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Указывается, что нормы, предусматривающие выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов I и II групп, распространятся и на инвалидов III группы, имеющих ограничения самостоятельного передвижения 1-й, 2-й или 3-й степени.

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Изменения вносятся в часть 9 статьи 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в России».

Сведения о транспортном средстве инвалидаили транспортном средстве, его перевозящем, будут размещены в федеральном реестре инвалидов.

Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах.



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Инвалидам III группы разрешили парковаться бесплатно

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