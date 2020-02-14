Календарь: 14 февраля — День святого Сталинтина

14.02.2020, 8:57, Новости дня

В этот день в 1943 году Ростов-на-Дону освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит еще одно окружение, возможно, более опасное и серьезное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов — «ворота Кавказа» — во что бы то ни стало.

К городу подступили войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Родиона Малиновского.

В Ростове бои шли буквально за каждый дом. Гитлеровцы прилагали огромные усилия, чтобы уничтожить советских воинов, занявших территорию железнодорожного вокзала. Они предпринимали до десяти атак в сутки, но каждая из них оказывалась неудачной, поглощенная мощным огнем защитников вокзала. Постепенно в бой ввелись и свежие силы — отдельные 52-я и 79-я стрелковые бригады. Казаки 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса прорвались к южной окраине города — к Нижнегниловской. А у села Семерники совершила свой бессмертный подвиг третья батарея 2-го артдивизиона 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса под командованием Дмитрия Пескова.

В ночь с 13 на 14 февраля бои за Ростов перешли в решающую фазу. Под ударами советской пехоты немцы оставили Аксайскую — один из сильнейших опорных пунктов на северо-восточной окраине города. Ночью с Зеленого острова ворвались на Береговую улицу крупные отряды наших автоматчиков. С боями они пересекли обе Рабкоровские улицы, обе Пролетарские, Инженерную и достигли площади Свободы. Повернув налево, автоматчики вырвались на Театральную площадь. Другая группа нашей пехоты, шедшая вслед за первой, пересекла город поперек и вышла к его северной окраине, овладев Красным поселком и заводом Ростсельмаш. Тогда враг, неся огромные потери, в беспорядке отступил.

Уличные бои шли вплоть до утра и закончились полной победой советских войск. К восьми часам 14 февраля Ростов был полностью освобожден от противника.

События дня:

1706 г. — на северной окраине Москвы Петр I основал Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне — Ботанический сад МГУ имени Ломоносова — одно из старейших в России ботанических научных учреждений.

1779 г. — жители Гавайских островов убили (и по некоторым сведениям съели) знаменитого мореплавателя Джеймса Кука.

1918 г. — в России введен григорианский календарь (новый стиль).

1972 г. – на советском телевидении состоялась премьера фильма «Тени исчезают в полдень».

Именинники:

Василий, Николай, Петр, Семен.

Родились:

Анна Герман (1936–1982 гг.) — польская певица.

Сергей Миронов (1953 г.) – государственный и политический деятель, лидер партии «Справедливая Россия».

Гарик Мартиросян (1974 г.) — российский шоумен, резидент Comedy Club.