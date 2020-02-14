Путин решил присвоить имя Юрия Лужкова московскому университету

14.02.2020, 8:56, Новости дня

Он также порекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил экс-мэр.

Президент Росии Владимир Путин рекомендовал присвоить имя Юрия Лужкова Московскому университету управления. Об этом говорится в указе на сайте Кремля.

Кроме того, Путин порекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков. Также в указе упоминается возможность проведения различных мероприятий, «посвященных увековечению памяти» политика.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в декабре 2019 года в Германии в одной из клиник Мюнхена на 84 году жизни после операции на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 годы. Он был уволен занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия».

Многим москвичам экс-мэр запомнился знаменитой кепкой, которую Лужков носил постоянно и еще любовью к пчелам и меду, а также многочисленными ярмарками меда.

Бывший градоначальник был женат на Елене Батуриной, которая до сих пор сохраняет статус самой богатой россиянки, хоть и живет в Европе. В конце 2019 года ее объявляли в розыск.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Путин решил присвоить имя Юрия Лужкова московскому университету

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Автоновости: Стало известно, чем Kia порадует россиян в 2020 году

03.01 / Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

04.02 / В мире: Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

18.12 / Рабочего оштрафовали за гибель худрука саратовского ТЮЗа

29.01 / Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

17.12 / Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке

13.12 / Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

24.01 / Спрогнозирован значительный рост выбросов CO2 из-за пожаров в Австралии

13.02 / В Петербурге пациентка сбежала из коронавирусного карантина. Теперь на неё подали в суд

23.12 / ФТС подтвердила обыски в Домодедово и Внуково

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика