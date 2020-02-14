Путин решил присвоить имя Юрия Лужкова московскому университету

14.02.2020, 8:56, Новости дня

Он также порекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил экс-мэр.

Президент Росии Владимир Путин рекомендовал присвоить имя Юрия Лужкова Московскому университету управления. Об этом говорится в указе на сайте Кремля.

Кроме того, Путин порекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков. Также в указе упоминается возможность проведения различных мероприятий, «посвященных увековечению памяти» политика.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в декабре 2019 года в Германии в одной из клиник Мюнхена на 84 году жизни после операции на сердце.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 годы. Он был уволен занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия».

Многим москвичам экс-мэр запомнился знаменитой кепкой, которую Лужков носил постоянно и еще любовью к пчелам и меду, а также многочисленными ярмарками меда.

Бывший градоначальник был женат на Елене Батуриной, которая до сих пор сохраняет статус самой богатой россиянки, хоть и живет в Европе. В конце 2019 года ее объявляли в розыск.