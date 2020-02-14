Зеленский встретился с представителями бизнес-ассоциаций

14.02.2020, 8:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Президент призвал их участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов. Он высказал мнение, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста.

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от $10 млн. 

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы «чистим» Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», – сказал Зеленский.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше.

«88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать», – сказал он. 

«Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые в последнее время для улучшения инвестиционного климата, в частности запуск реформированной Государственной таможенной службы. Также она отметила демонополизацию «Укрспирта», продвижение земельной реформы, сохранения независимости Национального банка, запуск кредитов для микробизнеса и тому подобное», – пишет пресс-служба президента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Зеленский встретился с представителями бизнес-ассоциаций

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