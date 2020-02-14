Раскрыта дата выхода нового Audi A3 Sportback

14.02.2020, 8:42, Новости дня

Немецкая компания Audi объявила дату официальной премьеры обновленной модели Audi A3 Sportback.

Представители марки анонсировали, что дебют состоится в начале марта в рамках автосалона в Женеве. Достоинством автомобиля следует отметить наличие системы полного привода. Также указывается, что модель получила систему курсовой устойчивости, экстренное торможение, систему предотвращения столкновений и ряд других опций. Производитель пока умалчивает технические характеристики A3 Sportback.

Вместе с тем салон получит более дорогие материалы отделки, которые существенно отличаются от предшественника. Достоинством модели станет продвинутая аудиосистема с дополнительными динамиками. Серийный выпуск обновленного A3 Sportback состоится уже в 2021 году, а пока сведения о стоимости и дате продаж остаются неизвестными.



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Раскрыта дата выхода нового Audi A3 Sportback

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