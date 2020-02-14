Автоновости: Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V в Китае

14.02.2020, 8:52, Новости дня

Японский автогигант Honda объявил о старте продаж обновленного паркетника Honda XR-V.

В частности, модель уже появились у китайских дилеров одновременно в семи различных комплектациях. В свою очередь, данный автомобиль выступает в качестве перелицованной модификации популярного кроссовера Honda HR-V. Отличить модель от прежней версии можно по решетке радиатора, выхлопным трубкам, а также модернизированным бамперам.

В салоне установлен 8-дюймовый дисплей с расширенным функционалом. Сообщается, что под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 177 л.с. мощности. Также появится атмосферный вариант на 131 л.с. Во всех комплектациях применена система переднего привода.



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Автоновости: Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V в Китае

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