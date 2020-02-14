СК запросил у Канады данные на возможного участника расправы над детдомовцами в 1942 году

14.02.2020, 8:51, Новости дня

Российские следователи запросили у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера – возможного участника массового убийства детдомовцев в Ейске в 1942 году.

«В рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома Главное следственное управление СК РФ направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к этому преступлению», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что для исполнения карательных операций против советских граждан в Краснодарский край в 1942-1943 годах была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. В результате одной из таких операций 9 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

Кроме того, следователи установили, что в декабре прошлого года Верховный суд Канады принял решение лишить ранее выданного гражданства Оберлендера, скрывшего от властей факт службы в Зондеркоманде в качестве переводчика.

«В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников Зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом. Однако, Оберлендер, скрывшись от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии, смог избежать уголовной ответственности», – уточнили в СК.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности – без срока давности.

Прошлом году журналисты обратились с запросом в центральное управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

При помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным России, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.



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СК запросил у Канады данные на возможного участника расправы над детдомовцами в 1942 году

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